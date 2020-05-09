Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97845
ALTIN
388.916
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.8036
EURO
7.6935

Yozgatspor hafta içini bekliyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele den Yozgatspor, liglerin başlama tarihinin belirlenmesinin ardından önümüzdeki hafta içerisinde toplanmayı planlıyor.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 01:11
Yozgatspor hafta içini bekliyor

 Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin başlama tarihinin 12,13 ve 14 Haziran olarak belirlendiğini hatırlattı. Ancak federasyonu bunu açıklamasına karşılık halen belirsizliğinde devam ettiğinin söyleye Çıldır, ‘’Bana kalsa ben hafta sonu takımımı toplarım ve çalışmalara başlarım. Ancak, hafta sonu büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağı var, şehirlerarası otobüsler halen çalışmıyor. Federasyon’un bunlara da bir çözüm bulması gerekiyor. En azında futbolcu ve teknik ekipler için özel izinlerin alınması gerekli. Bu sebeplerden dolayı takımı Pazartesi-Cuma arasında bir gün toplamayı kararlaştırdık. Kulüp Başkanımız Kazım Arslan ile de yaptığımız görüşme sonrasında takımımızın hafta içerisinde tesislerde toplanarak hazırlıklara başlamasını planladık. Ben bir çok antrenör arkadaşım ile de görüştüm, bir çok kulüpte liglerin en azından haziran sonunda başlamasını istiyor. Federasyon’da her ne kadar net bir tarih verse de tekrar ertelenmesi noktasında da açık kapı bıraktı. Bu belirsizliğin ben hafta içerisinde giderileceğine inanıyorum. Birçok kulüp Çarşamba günü top başı yapacak biz de önümüzdeki hafta içerisinde çalışmalarımıza başlayacağız. Çalışmalara ne kadar erken başlarsak bizim için o kadar iyi olur’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Hafta Içini Bekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASKF’den maske desteği
ASKF’den maske desteği
Resmi yazı bekliyoruz
Resmi yazı bekliyoruz
Lig tarihi belli oldu
Lig tarihi belli oldu
Spor tesislerine 33 Milyon…
Spor tesislerine 33 Milyon…
Online Futbol Eğitimi
Online Futbol Eğitimi
YOZGATSPOR BEKLEMEDE
YOZGATSPOR BEKLEMEDE
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim