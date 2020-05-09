Yozgatspor hafta içini bekliyor

Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin başlama tarihinin 12,13 ve 14 Haziran olarak belirlendiğini hatırlattı. Ancak federasyonu bunu açıklamasına karşılık halen belirsizliğinde devam ettiğinin söyleye Çıldır, ‘’Bana kalsa ben hafta sonu takımımı toplarım ve çalışmalara başlarım. Ancak, hafta sonu büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağı var, şehirlerarası otobüsler halen çalışmıyor. Federasyon’un bunlara da bir çözüm bulması gerekiyor. En azında futbolcu ve teknik ekipler için özel izinlerin alınması gerekli. Bu sebeplerden dolayı takımı Pazartesi-Cuma arasında bir gün toplamayı kararlaştırdık. Kulüp Başkanımız Kazım Arslan ile de yaptığımız görüşme sonrasında takımımızın hafta içerisinde tesislerde toplanarak hazırlıklara başlamasını planladık. Ben bir çok antrenör arkadaşım ile de görüştüm, bir çok kulüpte liglerin en azından haziran sonunda başlamasını istiyor. Federasyon’da her ne kadar net bir tarih verse de tekrar ertelenmesi noktasında da açık kapı bıraktı. Bu belirsizliğin ben hafta içerisinde giderileceğine inanıyorum. Birçok kulüp Çarşamba günü top başı yapacak biz de önümüzdeki hafta içerisinde çalışmalarımıza başlayacağız. Çalışmalara ne kadar erken başlarsak bizim için o kadar iyi olur’’ dedi.