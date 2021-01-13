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Yozgatspor günde çift idman yapıyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, günde çift idman yaparak ligin ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürüyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:51
Yozgatspor günde çift idman yapıyor

 Teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde Pazartesi gününden itibaren ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında dünden itibaren günde çift idman yapmaya başladı. Kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan kırmızı siyahlı ekibin pazartesi gününden itibaren teknik ve taktik ağırlık çalışmalar yapması bekleniyor. 28 Ocak tarihinde başlayacak olan ligin ikinci yarısı için Yozgat’ta önümüzdeki hafta içerisinde de Yozgat’ta çalışacak olan Yozgatspor’un daha sonra maç haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağı müsabakanın oynanacağı sahada çalışmalarını sürdürecek. Yozgatspor’un teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarını ise ilk etapta Yozgat Bozok Stadı dış sahasında yapacağı öğrenildi. 

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