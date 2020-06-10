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Yozgatspor gün sayıyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ertelenen lig müsabakalarının hazırlıklarına kaldığı yerden başlamak için gün sayıyor.

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:56
Yozgatspor gün sayıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen lig müsabakalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Pandemi kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından TFF Üçüncü Ligi’nde müsabakaların başlama tarihin 18 Temmuz olarak belirlemişti. Tarihin belli olmasının ardından Yozgatspor’da toplanma tarihini bugün yarın netleştirecek. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, biran önce takımı toplayın ertelenen lig müsabakalarının hazırlıklarına başlamak istediklerini söyledi. Yönetim kurulu ile yapacakları görüşmenin ardından takımın toplanma tarihini netleştireceklerini dile getiren Çıldır, çok fazla geç kalmadan en geç hafta sonuna kadar takımı toplamaları gerektiğinin altını çizdi. 

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Yozgatspor Gün Sayıyor
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