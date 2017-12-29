Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115097
ALTIN
158.635
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.1193
EURO
4.5435

YOZGATSPOR GÜÇLENiYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Antalya kampında güç depoluyor. Antalya kampında yoğun bir antrenman programına tabi tutulan Yozgatspor, bir yandan kondisyon antrenmanları yaparken bir yandan da teknik ve taktik çalışma yapıyor.

YOZGATSPOR GÜÇLENiYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Antalya kampında güç depoluyor. Antalya kampında yoğun bir antrenman programına tabi tutulan Yozgatspor, bir yandan kondisyon antrenmanları yaparken bir yandan da teknik ve taktik çalışma yapıyor.

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
74 Okunma
YOZGATSPOR GÜÇLENiYOR

Bugün Mersin temsilcisi Mut İdmanyurdu ile ilk hazırlık maçını oynayacak olan kırmızı siyahlılarda teknik direktör Aydın Yavuz, hazırlık müsabakasının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Aralarına yeni katılan oyuncuların performanslarını görme açısında Mut İdmanyurdu ile oynayacakları maçı önemsediklerinin altını çizen Yavuz, ‘’Mut İdmanyurdu ile oynayacağımız müsabakada aynı zamanda sezon boyu çok fazla forma şansı bulaman oyuncularımızın son durumlarını görüp değerlendirme fırsatı bulacağız. Ben bütün oyuncularımda performanslarını arttırarak lige hazır hale gelmelerini istiyorum. Performansı düşük oyuncu takımıma giremez. Bu nedenle de her oyuncumuz çok çalışmak durumunda’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şefaatli play-off’a kilitlendi
Şefaatli play-off’a kilitlendi
BOZOK GALiBiYET iSTiYOR
BOZOK GALiBiYET iSTiYOR
Voleybolcular yeni yıla kaldı
Voleybolcular yeni yıla kaldı
İnancımızı yitirmedik
İnancımızı yitirmedik
ASKF’den yakın takip
ASKF’den yakın takip
O isim de ayrıldı
O isim de ayrıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim