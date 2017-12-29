YOZGATSPOR GÜÇLENiYOR

Bugün Mersin temsilcisi Mut İdmanyurdu ile ilk hazırlık maçını oynayacak olan kırmızı siyahlılarda teknik direktör Aydın Yavuz, hazırlık müsabakasının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Aralarına yeni katılan oyuncuların performanslarını görme açısında Mut İdmanyurdu ile oynayacakları maçı önemsediklerinin altını çizen Yavuz, ‘’Mut İdmanyurdu ile oynayacağımız müsabakada aynı zamanda sezon boyu çok fazla forma şansı bulaman oyuncularımızın son durumlarını görüp değerlendirme fırsatı bulacağız. Ben bütün oyuncularımda performanslarını arttırarak lige hazır hale gelmelerini istiyorum. Performansı düşük oyuncu takımıma giremez. Bu nedenle de her oyuncumuz çok çalışmak durumunda’’ dedi.