Yozgatspor güç depoluyor

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını günde çift idman ile antrenmanlarına devam eden kırmızı siyahlı ekip sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken öğleden sonra gerçekleştirilen antrenmanda ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapıyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü Feridun Dündar, yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında günde çift idman yaparak çalıştıklarını hatırlatan Dündar, ‘’Önümüzdeki ayın sonunda başlayacak olan lig için sıkı bir antrenman programı uyguluyoruz. Bir yandan kamp çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da yönetim ile birlikte transfer çalışmalarına yoğunluk veriyoruz. Bütçemize uygun, takımımıza hizmet edecek tecrübeli oyuncular ile görüşmelerimiz halen devam ediyor. Takımımızın eksikleri bulunuyor ancak bu eksiklikleri gidermek içinde elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Takımımız ligin başlama tarihine kadar tam manasıyla hazır olacaktır ve üst sıralara oynayan bir ekip ile mücadele edeceğiz’’ dedi.