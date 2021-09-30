Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.92
ALTIN
495.41
DOLAR
8.9104
STERLİN
12.0173
EURO
10.3917

Yozgatspor güç depoluyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde sürdürüyor.

30 Eylül 2021 Perşembe 00:51
Yozgatspor güç depoluyor

 Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını günde çift idman ile antrenmanlarına devam eden kırmızı siyahlı ekip sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken öğleden sonra gerçekleştirilen antrenmanda ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapıyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü Feridun Dündar, yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında günde çift idman yaparak çalıştıklarını hatırlatan Dündar, ‘’Önümüzdeki ayın sonunda başlayacak olan lig için sıkı bir antrenman programı uyguluyoruz. Bir yandan kamp çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da yönetim ile birlikte transfer çalışmalarına yoğunluk veriyoruz. Bütçemize uygun, takımımıza hizmet edecek tecrübeli oyuncular ile görüşmelerimiz halen devam ediyor. Takımımızın eksikleri bulunuyor ancak bu eksiklikleri gidermek içinde elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Takımımız ligin başlama tarihine kadar tam manasıyla hazır olacaktır ve üst sıralara oynayan bir ekip ile mücadele edeceğiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Güç DepoluyorYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberSporTotoBölgeselamatörligYozgatsporFeridunDündar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Sorgun Ankara yolcusu
Sorgun Ankara yolcusu
Tinel UEFA A Lisans için eğitim alacak
Tinel UEFA A Lisans için eğitim alacak
ENGELLiLER START VERDi
ENGELLiLER START VERDi
Şampiyon okçuya yay hediye etti
Şampiyon okçuya yay hediye etti
Müsabakalarını dış sahada oynayacak
Müsabakalarını dış sahada oynayacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim