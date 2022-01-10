Yozgatspor güç depoluyor

Kırmızı siyahlı ekip teknik direktör Polat Özkan gözetiminde bir yandan teknik ve taktik çalışması yaparken haftanın belirli günlerinde ise fitnes salonunda kondisyon çalışması yapıyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, ligin ikinci yarısı için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Hem teknik ve taktik, hem de kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak lige her açından hazır olmak istediklerini dile getiren Özkan, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini 30 Ocak tarihine kadar tam manasıyla hazır olacaklarını söylerine ekledi.