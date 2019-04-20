Yozgatspor Grup’taki son maçına çıkıyor

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde bugün Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yapacak olan kırmızı siyahlı ekip, öğleden sonra Ordu’ya hareket edecek. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın ligdeki son müsabakalarını Altınordu Belediyespor ile oynayacaklarını söyledi. Bu zorlu müsabaka öncesinde oyuncularına rehavet uyarısında bulunduğunun altını çizen Baş, ‘’Bu müsabaka hem Play-Off’lara hazırlık açısından önemli hem de takımımızın prestij müsabakası. Bu müsabakada ne kadar iyi oynarsak sahadan üç puan ile ayrılırsak bizim için o kadar iyi. Ligdeki son maçımızı kazanarak Play-Off’lara moralli bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Hafta içerisinde Play-Off kuraları çekilecek, iyi bir kura çekip Üçüncü Lige ilk maçı kazanarak çıkmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Şimdi takım olarak herkese her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tüm Yozgatlıların Yozgatspor için kenetlenmesi ve bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Zorlu ve uzun bir lig maratonunu geride bıraktık. Şimdi asıl olan noktaya geldi. Play-Off’ları bu zorlu virajı birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek hep beraber aşacağız’’ dedi.