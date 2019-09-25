Yozgatspor Göztepe karşsında

Ziraat Türkiye Kupası’nda önce Aksaray Belediyespor’u daha sonra Altındağ Belediyespor’u yenerek üçüncü tura çıkma başarısı gösteren kırmızı siyahlı ekip, bugün saat 20.30’da TFF Süper Ligi’nde mücadele eden Göztemespor’un konuğu olacak. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, bugün Süper Lig takımlarından biri olan Göztepespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupasında çok güçlü bir takım ile eşleştiklerini hatırlatan Arslan, ‘’Bugün İzmir Atatürk Stadında zoru başarmak için sahaya çıkacağız. Rakibimiz çok güçlü, ancak oyuncularımızın sahadan ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Müsabaka oynanmadan kazanılmaz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp güçlü rakibimizi inşallah kupanın dışına itmek istiyoruz’’ dedi.