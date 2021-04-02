Yozgatspor garantiledi

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve Yozgatlı teknik direktör Nihat Tinel ve ekibi ile anlaşan kırmızı siyahlı yönetim, Nihat Tinel gözetimindeki kadro ile ligin ilk yarısında 12 puan toplamayı başarmıştı. Devre arasına son sırada giren Yozgatspor’da yönetim teknik direktör Nihat Tinel ile yolları ayırarak daha önce Yozgatspor’da görev yapmış ancak resmi müsabakaya çıkmadan gönderilen Memduh Fidan ile yeniden anlaşarak takımı Fidan’a emanet etmişlerdi. Devre arasında 10’a yakın oyuncu gönderilirken 11 futbolcu da transfer edildi ve Yozgatspor kendisine yeni bir hedef belirledi. Önce kümede kalmayı garantileyecek daha sonra da Play-Off için mücadele edecekti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde toplam 5 müsabakaya çıkan kırmızı siyahlı ekip sadece 1 puan toplaya bildi. 5 hafta sonrasında Memduh Fidan ile de yollar ayrıldı ve takım kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya’ya emanet edildi. Sarıkaya gözetiminde devam eden kırmızı siyahlı ekip henüz puan alamadı. Ligde son olarak Atlas Maden Çengelköyspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kümede kalma mücadelesi veren rakibine 3-0 mağlup olan kırmızı siyahlı ekip küme düşmeyi matematiksel olarak ta garantiledi. Ligde dört müsabakaya daha çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip tüm müsabakaları kazansa bile ligde tutunamayacak. Formalite müsabakalara çıkacak olan Yozgatspor’da yeni sezon ne olacağı da merak konusu.

•İhsan Çelikkaya•