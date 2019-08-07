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Yozgatspor galip

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor Afyonkarahisar’da devam ettiği kamp çalışmalarında oynadığı ikinci hazırlık müsabakasını kazandı.

Yozgatspor galip

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor Afyonkarahisar’da devam ettiği kamp çalışmalarında oynadığı ikinci hazırlık müsabakasını kazandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
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Yozgatspor galip

Daha önce Kastamonuspor ile oynanması planlanan ancak Kastamonuspor’un kampını tamamlamasından dolayı rakip değişikliğine giden kırmızı siyahlı ekip, önceki gün TFF Üçüncü Ligi takımlarından Fetiyespor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında iyi mücadele etmeye çalışan kırmızı siyahlı ekip Murat Kürüm ve Okan Koç’un attığı goller ile doksan dakika sonunda sahadan 2-1 galibiyet ile ayrıldı. Kırmızı siyahlı ekip Afyonkarahisar’dan devam eden kamp çalışmalarında bugün saat 18.00’da Sulantanbeylispor ile kamptaki üçüncü hazırlık müsabakasını oynayacak.

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