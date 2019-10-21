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YOZGATSPOR GALiP: 1-0

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor konuk ettiği Halide Edip Adıvar takımını 1-0 mağlup etti.

YOZGATSPOR GALiP: 1-0

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor konuk ettiği Halide Edip Adıvar takımını 1-0 mağlup etti.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
YOZGATSPOR GALiP: 1-0

Müsabakanın başından sonuna kadar rakibine oranla daha iyi oynayan Yozgatspor ikinci yarının başlarında Aytaç’ın attığı golle üç puanın sahibi oldu.
Bu sezon kendi sahasında ilk defa defans yapmak yerine atak oynayan kırmızı siyahlı ekip, zaman zaman oyunu kendi yarı alanında kabul etse de, rakibine gol şansı tanımadı.
Müsabakanın ilk yarısında bir çok pozisyondan yararlanamayan Yozgatspor’un ilk yarıda Beytullah’ın ayağından bulduğu golü ise müsabaka hakemi ofsayt gerekçesi ile iptal etti.
Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu.
51’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Oğuzhan’ın ara pasında topla buluşan Abdullaset Kırım aldığı topla sıfır çizgisine kadar indi, ceza sahasına çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Aytaç, takımını 1-0 öne geçiren golünü attı.
Golden sonra da ataklarına devam eden Yozgatspor istediği golü bulamadı.
Müsabakanın ilerleyen dakikalarında ise defans güvenliğini bırakan Halide Edip Adıvar takımı karşısında kontra ataklar ile gol arayan Yozgatspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 12’ye yükseltirken, rakibi ise 13 puanda kaldı.

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