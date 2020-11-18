Yozgatspor galibiyete kilitlendi

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak rahat bir nefes almak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, ligde iyi mücadele etmelerine karşılık bir türlü istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi. Artık mücadelelerini skora yansıtmak istediklerini dile getiren Tinel, ‘’Şuanda ligde bulunduğumuz durum ve aldığımız sonuçlar bizleri çok üzüyor. Bu kötü gidişata bir dur demek istiyoruz. Yarın Tokatspor ile kendi sahamızda karşı karşıya geleceğiz. Rakibimizi yenerek hem kendimize yeni bir sayfa açacağız, hem moral bulacağız, hem de kötü gidişatı durduracağız. Takım olarak buna inandık ve yarın sahada oyuncularım savaşarak kazanıp üst sıralara tırmanacağız’’ dedi. İstanbul deplasmanında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını da hatırlatan Tinel, Halide Edip Adıvarspor karşısında bir puan aldıklarını, yarın Tokatspor karşısında ise üç puan alacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.