Yozgatspor galibiyet ile tamamladı

Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakada iki takımda galibiyet için üst üste ataklarla gol bulmaya çalıştı. Seyir zevki yüksek olan müsabakada hem Yozgatspor hem de Mucur Yabanlıspor geliştirdikleri kontra ataklar ile gol aradılar. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakada Yozgatspor attığı 2 golle üç puanı alan taraf oldu. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 14’e yükseltirken ligin ilk devresini 4’üncü sırada tamamladı. Müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Mucur Yabanlıspor oldu. 4’üncü dakikada gelişen Mucur Yabanlıspor kontra atağında Yozgatspor defansının arkasına atılan topa Yozgatspor defans oyuncuları ters vurdu meşin yuvarlak direkten döndü, dönen topu Yozgatspor kaleci kornere gönderdi. 6’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Bayram Eker’in yerden sert ortasında top Mucur Yabanlıspor defans oyuncularını geçti. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Orhan Uzunböy meşin yuvarlağa dokunarak filelere gönderdi 1-0. 8’inci dakikada Muharrem Kaya’nın serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topu Hüseyin Demirden önce Mucur defansı kornere gönderdi. 11’uncu dakikada gelişen Mucur Yabanlıspor kontra atağında Batuhan Şimşek’in ara pasında topla buluşan Sefa Ünver Yozgatspor kalecisi ile karşı karşıya kaldı. Şimşek bu pozisyonda zor olanı yaptı ve topu Yozgatspor kalecisine nişanlayınca takımını mutlak golden etti. 12’inci dakikada Hüseyin Demir’in ortasında Orhan’dan önce kaleci topa müdahale edince Yozgatspor mutlak golden oldu. 13’üncü dakikada gelişen Mucur Yabanlıspor kontra atağında Mevlüt Şimşek’in ara pasında topla buluşan Sefa Ünver öne açılan Yozgatspor kalecisini çalımladıktan sonra sol çaprazdan topu boş kale yerine auta gönderince takımını mutlak golden etti. 22’inci dakikada Yozgatspor kontra atağında Bayram Ekrek’in ortasından topa iyi yükselen Ebubekir Eroğlu’nun kafa şutu kalecide kaldı. 27’inci dakikada gelişen Mucur Yabanlıspor kontra atağında Sefa Ünver’in yerden sert pasında topla buluşan Batuhan Şimşek topa istediği gibi vuramayınca takımını mutlak golden etti. 45’inci dakikada Bayram Ekrek’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla arka direkte buluşan Orhan Uzunböy, topu Mucun Yabanlıspor defans oyuncularına kaptırınca takımını mutlak golden etti. Müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’u 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında Yozgatspor daha iyi mücadele eden taraf oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibi karşısında Yavuz Kaygısız’ın attığı golle 2-0 öne geçti. 48’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında sağ kanattan Bayram Ekrek’in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Yavuz Kaygısız sert vurdu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 56’ıncı dakikada Orhan Uzunböy orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağa sert vurdu kaleci güçlükle kornere çelerken Yozgatspor mutlak golden oldu. 65’inci dakikada Bayram Ekrek ile gelişen Yozgatspor kontra atağında bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Hüseyin Demir’in şutu filelerle buluşurken müsabakanın hakemi golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti. 67’inci dakikada Bayram Ekrek’in ceza sahasına gönderdiği topa gelişine sert vuran Hüseyin Demir’in şutu Mucur Yabanlıspor kalecisinde kaldı. 85’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Bayram Ekrek ceza sahsına girer girmez sert vurdu meşin yuvarlak üsten auta çıktı. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor sahadan 2-0’lık üstünlük ile ayrıldı.