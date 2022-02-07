Yozgatspor galibiyet ile başladı

Bozok Stadında oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Yozgatspor oldu. Üst üste geliştirdiği ataklar ile Ankara DSİspor kalesinde gol arayan kırmızı siyahlı ekipte yeni transferler de göz doldurdu. 7’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Muharrem Kaya’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Burak Emre Kayan’ın kafa vuruşu üsten az farkla auta çıktı. 8’inci dakikada Yozgatspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammed Ali Pala’nın kaleye gönderdiği topu gol çizgisi üzerinden Ankara DSİspor defansı son anda uzaklaştırdı. 10’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Muharrem Kaya’nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Muhammed Ali Pala’nın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 18’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında sağ kanattan Muharrem Kaya’nın ceza sahasına gönderdiği topa Muhammet Ali Pala gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 32’inci dakikada Ankara DSİspor kontra atağında Ceyhun Bala Yozgatspor kalecisi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Yozgatspor kalecisi topa müdahale edince Ceyhun Bala yerde kaldı, müsabaka hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ceyhun Bala, skora eşitliği getirdi: 1-1. 35’inci dakikada Ankara DSİspor kontra atağında Yozgatspor ceza sahası içerisinde topla buluşan Ceyhun Bala kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda zoru başardı ve meşin yuvarlağı auta gönderdi, takımını mutlak gol etti. 45’inci dakikada Ebu Bekir Eroğlu’nun ceza sahasına gönderdiği topa Yozgatsporlu oyunculardan önce Ankara’da ise sporlu oyuncuları müdahale ederek taca gönderdi. Taç Atışını Burak Emirhan kullandı, Burak Emre Kayan sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Muhammet Ali Pala dokundu meşin yuvarlak kalecide kaldı. 45+3’üncü dakikaya Burak Emre Kayan’ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Muhammet Ali Pala göğsüyle Ebu Bekir Eroğlu’nun önüne indirdi, bu oyuncunun yerden sert şutu yandan az farkla auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan goller ile geçildi. İkinci yarıda da Yozgatspor etkili oyununu sürdürürken müsabakaya hızlı başlayan taraf oldu. 55'inci dakikada Burak Emre Kayan kullandığı köşe vuruşunu doğrudan kaleye gönderdi, kaleci topu güçlükle çeldi. 57’inci dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında İlyas Kağan Eker’in ceza sahasına gönderdiği topa sert vuran Burak Emre Kayan'ın şutu az farkla auta gitti. 66’ıncı dakikada sol kanattan gelişen Yozgatspor atağında Burak Emre Kayan'ın ortasında topa gelişine sert vuran İlyas Kağan Eker’in şutunu kaleci topu iki hamlede bloke etti. 75’inci dakikada sol kanattan Burak Emre Kayan ile gelişen Yozgatspor atağında Burak Emre Kayan’ın ceza sahasına gönderdiği topa İlyas Kağan Eker sert vurdu meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 2-1. 80’inci dakikada Burak Emre Kayan gelişen atakta, bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan İlyas Kağan Eker'in şutunu Ankara DSİspor kalecisi güçlüklü kornere çeldi. Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip 3 puanı 2-1’lik skor ile aldı. Yozgatspor aldığı bu galibiyet ile puanını 17’ye yükseltti. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Keçiören Belediye Bağlumspor ile Ankara TKİspor takımlarının puan kaybettiği haftada altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.