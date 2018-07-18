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Yozgatspor Futbol Okulu devam ediyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor tarafından SODES Projesi kapsamında başlatılan Yaz Futbol Okulu kursları devam ediyor.

Yozgatspor Futbol Okulu devam ediyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor tarafından SODES Projesi kapsamında başlatılan Yaz Futbol Okulu kursları devam ediyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor Futbol Okulu devam ediyor

Yozgatspor Altyapı Sorumlusu Nihat Tinel gözetiminde 128 çocuğa futbol eğitimi veriliyor. Dün Bozok Stadı dış sahasında gerçekleştirilen Antrenmana katılan Kulüp Başkanı Kazım Arslan, sporculara eşofmanlarını hediye etti. Yozgat futbolunun geleceğini oluşturan gençlere her zaman destek verdiğini dile getiren Kazım Arslan, ‘’Biz Yozgatspor yönetimi olarak her zaman altyapıya önem verdik. Bu kapsamda da her yaş grubunda altyapı oluşturduk. Antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca altyapımıza kazandırmak amacıyla her yıl SODES projesi kapsamında Yaz Futbol Okulu açıyoruz. Bu senede açtığımız bu yaz futbol okuluna şuanda 128 öğrencimiz devam ediyor. Bu gün bu 128 öğrencimizin eşofmanlarını dağıttık, onları mutlu ettik. Onlarda ben inanıyorum ki çok çalışacaklar ve Yozgatspor’un ilerideki kadrosunu oluşturacak isimler olacaklardır’’ dedi. 

Son Güncelleme: 17.07.2018 19:16
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