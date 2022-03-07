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Yozgatspor fırsat tepti

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Yozgatspor lider Ankara TKİspor ile 0-0 berabere kalınca liderlik şansını elinin tersi ile itti.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:29
Yozgatspor fırsat tepti

Ligin ikinci yarısında çıktığı ilk üç müsabakasını kazanarak zirve yolunda önemli bir avantaj yakalayan kırmızı siyahlı ekip, lider olmak için çıktığı Ankara deplasmanında bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca bir puan ile Yozgat’a dönmek zorunda kaldı. Lider Ankara TKİspor ile arasında 2 puan fark olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini deplasmanda yenerek Ankara TKİspor’dan liderlik koltuğunu almak istiyordu. Evdeki hesap çarşıya uymayınca Ankara deplasmanından kırmızı siyahlı ekip 1 puan ile dönmek zorunda kaldı. Müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. 2’inci dakikada Muhammed Ali Pala Ankara TKİspor defansından kaptığı topla kaleye doğru yöneldi, ceza sahası dışından şutu Ankara TKİspor kalecisinde kaldı. 7’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında sol kanattan Burak Emre Kayan’ın ceza sahasına gönderdiği topa Yozgatsporlu oyunculardan önce Ankara TKİspor kalecisi yumruklarıyla uzaklaştırınca kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu. 21’inci dakikada Ankara TKİspor’un kazandığı serbest vuruşta Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topa kafayla müdahale eden Ankara TİKsporlu futbolcuların kafa şutu Yozgatspor kalecisinde kaldı. 24’üncü dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Burak Emre Kayan’ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Muhammed Ali Pala’nın kafa şunu kaleci son anda kornere çeldi. 31’inci dakikada gelişen Ankara TKİspor atağında Yozgatspor ceza sanasına gönderilen topla buluşan Ankara TKİspor forvet oyuncuları Yozgatspor defansını çalımladıktan sonra kaleye gönderdikleri topu kaleci güçlükle kontrol etti. Müsabakanın ilk yarısında gol olmayınca iki takımda soyunma odalarına 0-0’lık skor ile gittiler. Müsabakanın ikinci yarısı da karşılıklı ataklar ile geçildi. İki takımda ataklardan yararlanamayınca müsabaka 0-0 tamamlandı. 

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