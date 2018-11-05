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YOZGATSPOR FiRESiZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, konuk ettiği Safranbolu Belediyespor’u 6-0 yenerken, rakipleri ile arasındaki puan farkını da açmaya başladı.

YOZGATSPOR FiRESiZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, konuk ettiği Safranbolu Belediyespor’u 6-0 yenerken, rakipleri ile arasındaki puan farkını da açmaya başladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:49
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YOZGATSPOR FiRESiZ

Müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. 2. dakikada Yozgatspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Mehmet Şükrü’nün yaptığı ortaya Hüseyin Çelik dokundu. Topu kaleci güçlükle kornere çeldi. Korner atışını Mehmet Şükrü kullandı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top Hüseyin Çelik’in önünde kaldı. Hüseyin sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0. 45. dakikada Yozgatspor’un hızlı geliştirdiği atakta Nurettin Ecevit toplu birlikte cezaalanı içerisine girdi. Kale önüne çıkardığı topa Erol Koç dokunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0 müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’u üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda da daha atak ve etkili olan taraf Yozgatspor oldu. 49. dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest atışı Nurettin Ecevit kullandı. Topa iyi yükselen Mert Özkan’ın kafa vuruşu direkten döndü. 52. dakikada Yozgatspor’un geliştirdiği atakta ceza alanı içerisine yapılan ortayı Mert Özkan indirdi. Hüseyin Çelik sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0. 68. dakikada Yozgatspor’un soldan geliştirdiği atakta Burak Emre Kayan, ön direğe topu kesti. Hüseyin Çelik kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi. 4-0. 71. dakikada Yozgatspor’un atağında Esosa topla ceza alanı içerisine girdi. Vuruşu direkten döndü. 79. dakikada Yozgatspor’un atağında Nurettin ara pasıyla Hüseyin Çelik’i toplu buluşturdu. Hüseyin ceza alanı içerisinde kendisini yerde buldu. Müsabaka hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Taraftarların tezahüratlarıyla topun başına Yozgatspor’un genç oyuncu Seyit Ali geçti. Seyit Ali topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 5-0. 81. dakikada Yozgatspor atağında Nurettin Ecevit’in ceza alanı üzerinden sert şutunu kaleci Sadık’tan döndü, dönen topu Seyit Ali tamamladı ve müsabakanın skorunu ilan etti. 6-0. Yozgatspor aldığı bu galibiyet ile puanını 18’e yükseltirken en yakın takipçisi Ünyespor ile de arasındaki puan farkını 5’e çıkardı. 

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YOZGATSPOR FiRESiZ
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