Yozgatspor Fethiyespor’u konuk ediyor

Güçlü rakibini yenmek isteyen kırmızı siyahlı ekip, iyi mücadele ederek kötü gidişata dur demek amacında. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, bugün ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu zor müsabakadan üç puan alacaklarına inandığını dile getiren Fidan, ‘’İçerisinde bulunduğumuz zor durumdan biran önce kurtulmak ve takımımızın moralini yerine getirip bir seri yakalamak için Fethiyespor ile oynayacağımız müsabakadan üç puan almak bizim için çok önemli. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık. Ben güzel bir oyun ile şampiyonluk mücadelesi veren rakibimizden üç puana alacağımıza inanıyorum. Umarım bugün her şey bizim istediğimiz gibi olur ve istediğimizi alır bir çıkış yakalarız’’ dedi.