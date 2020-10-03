Yozgatspor Fethiye’de

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde Yozgat'taki çalışmalarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, Fethiyespor ile oynayacağı müsabaka için Muğla’ya ulaştı. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, yarın Fethiyespor ile gece müsabakasına çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Fethiyespor karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını dile getiren Tinel, ‘’Fethiyespor ile oynayacağımız müsabakaya gerçekten çok iyi hazırlandık. Oyuncularımın sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına ve üç puanı alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum. Çok zor bir süreçten geçtik ve o zor günleri Allah’a Şükür geride bıraktık. Artık önümüze bakma zamanı ve önümüzde çok zor bir Fethiyespor deplasmanı var. Bir haftadır tam kadro olarak çalışma imkanı bulduk. İyi hazırlandık ve bu zorlu deplasmandan puanlarla döneceğiz’’ dedi. Muğlaya ulaşan kırmızı siyahlı ekibi Prof. Dr. Ercan Baldemir konuk ediyor. Kulüp yönetimi, kendilerini ağırlayan Baldemir'e teşekkür etti.