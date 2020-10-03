Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1145
ALTIN
475.160
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0583
EURO
9.0774

Yozgatspor Fethiye’de

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın deplasmanda Fethiyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayıp, Muğla’ya gitti.

03 Ekim 2020 Cumartesi 00:10
Yozgatspor Fethiye’de

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde Yozgat'taki çalışmalarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, Fethiyespor ile oynayacağı müsabaka için Muğla’ya ulaştı. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, yarın Fethiyespor ile gece müsabakasına çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Fethiyespor karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını dile getiren Tinel, ‘’Fethiyespor ile oynayacağımız müsabakaya gerçekten çok iyi hazırlandık. Oyuncularımın sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına ve üç puanı alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum. Çok zor bir süreçten geçtik ve o zor günleri Allah’a Şükür geride bıraktık. Artık önümüze bakma zamanı ve önümüzde çok zor bir Fethiyespor deplasmanı var. Bir haftadır tam kadro olarak çalışma imkanı bulduk. İyi hazırlandık ve bu zorlu deplasmandan puanlarla döneceğiz’’ dedi. Muğlaya ulaşan kırmızı siyahlı ekibi Prof. Dr. Ercan Baldemir konuk ediyor. Kulüp yönetimi, kendilerini ağırlayan Baldemir'e  teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Fethiye’de
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurul toplantısı yapıldı
Kurul toplantısı yapıldı
TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA
TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA
Kızlar Ankara’da
Kızlar Ankara’da
Kupada rakip belli oldu
Kupada rakip belli oldu
Sorgun, Fener’e yöneldi
Sorgun, Fener’e yöneldi
Sorgun’dan mutlusu yok
Sorgun’dan mutlusu yok
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim