Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109835
ALTIN
379.231
DOLAR
6.8323
STERLİN
8.5491
EURO
7.6790

Yozgatspor Federasyon’u bekliyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Türkiye Futbol Federasyon’unda çıkacak olan kararı bekliyor.

13 Haziran 2020 Cumartesi 01:14
Yozgatspor Federasyon’u bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 Temmuz tarihinde başlayacak olan İkinci ve Üçüncü Lig için yeniden karar alması bekleniyor. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Federasyonun ligin başlama tarihini ilan etmesinin ardından İkinci ve Üçüncü Lig Kulüpler Birliği ligin oynanmaması yönünde itirazda bulunduğunu söyledi. Federasyon’un ise bu itirazları resmi bir şekilde yapılması gerektiği belirtmesinin ardından kulüplerin TFF’ye resmi başvuruda bulunmaya başladığını dile getiren Arslan, ‘’Kulüplerin yüzde 90’ı liglerin bu hali ile tescil edilmesini istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin resmi müracaatlarını aldıktan sonra muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde kararını açıklayacak. Bu nedenle bizde Yozgatspor olarak takımımızın toplanma tarihini önümüzdeki haftaya erteledik. Türkiye Futbol Federasyon’undan liglerin bu şekilde tescil edilmesi kararı çıkar ise takımımızı toplamayacağız, ama liglere devam kararı çıkması durumunda ise 17 Haziran tarihinde takımımızı toplayacağız ve ertelenen ligin hazırlıklarına başlayacağız. Biz Yozgatspor olarak liglerin oynanması taraftarıyız. Bizim de halen Play-Off şansımız devam ediyor. Bu nedenle ligin oynanmasını istiyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Federasyon’u Bekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIZLARIMIZ BiRiNCi LiG’DE
KIZLARIMIZ BiRiNCi LiG’DE
HENTBOLDE VARIZ!
HENTBOLDE VARIZ!
Özbay, spor kulübü kurdu
Özbay, spor kulübü kurdu
Göksu'nun adı yaşayacak
Göksu'nun adı yaşayacak
Manisa’dan forma desteği
Manisa’dan forma desteği
Oyuncu değişikliği 5’e yükseldi
Oyuncu değişikliği 5’e yükseldi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim