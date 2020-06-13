Yozgatspor Federasyon’u bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 Temmuz tarihinde başlayacak olan İkinci ve Üçüncü Lig için yeniden karar alması bekleniyor. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Federasyonun ligin başlama tarihini ilan etmesinin ardından İkinci ve Üçüncü Lig Kulüpler Birliği ligin oynanmaması yönünde itirazda bulunduğunu söyledi. Federasyon’un ise bu itirazları resmi bir şekilde yapılması gerektiği belirtmesinin ardından kulüplerin TFF’ye resmi başvuruda bulunmaya başladığını dile getiren Arslan, ‘’Kulüplerin yüzde 90’ı liglerin bu hali ile tescil edilmesini istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin resmi müracaatlarını aldıktan sonra muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde kararını açıklayacak. Bu nedenle bizde Yozgatspor olarak takımımızın toplanma tarihini önümüzdeki haftaya erteledik. Türkiye Futbol Federasyon’undan liglerin bu şekilde tescil edilmesi kararı çıkar ise takımımızı toplamayacağız, ama liglere devam kararı çıkması durumunda ise 17 Haziran tarihinde takımımızı toplayacağız ve ertelenen ligin hazırlıklarına başlayacağız. Biz Yozgatspor olarak liglerin oynanması taraftarıyız. Bizim de halen Play-Off şansımız devam ediyor. Bu nedenle ligin oynanmasını istiyoruz’’ dedi.