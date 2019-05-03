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Yozgatspor favori

KELKİT Belediye Hürriyetspor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası oynayacak olan Yozgatspor, yapılan anketlerde favori takım olarak gösteriliyor.

Yozgatspor favori

KELKİT Belediye Hürriyetspor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası oynayacak olan Yozgatspor, yapılan anketlerde favori takım olarak gösteriliyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Yozgatspor favori

Gümüşhanespor sosyal medya hesabından yapılan Gümüşhane Kelkit Belediye Hürriyetspor ile Yozgatspor arasında oynanacak olan TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasını sizce kim kazanır anketinde Yozgatspor önde çıktı. Gümüşhanespor sosyal medya hesabından açıklanan anket sonuçları şu şekilde, ‘’Kelkit Hürriyetspor , Yozgatspor takımları arasındaki anketimiz sona ermiştir.4 bin 746 kişinin anketimize oy kullandığı görülmüştür. İşte Sonuçlar. Kelkit Belediye Hürriyetspor 2 bin 369 oy yüzde 49.93, Yozgatspor 2 bin 377 oy yüzde 50.07.  Anketimizde görüldüğü gibi çok zorlu maç olacağı şimdiden görülüyor.’’

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