Yozgatspor favori

Gümüşhanespor sosyal medya hesabından yapılan Gümüşhane Kelkit Belediye Hürriyetspor ile Yozgatspor arasında oynanacak olan TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasını sizce kim kazanır anketinde Yozgatspor önde çıktı. Gümüşhanespor sosyal medya hesabından açıklanan anket sonuçları şu şekilde, ‘’Kelkit Hürriyetspor , Yozgatspor takımları arasındaki anketimiz sona ermiştir.4 bin 746 kişinin anketimize oy kullandığı görülmüştür. İşte Sonuçlar. Kelkit Belediye Hürriyetspor 2 bin 369 oy yüzde 49.93, Yozgatspor 2 bin 377 oy yüzde 50.07. Anketimizde görüldüğü gibi çok zorlu maç olacağı şimdiden görülüyor.’’