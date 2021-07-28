Yozgatspor Espor’da

Yozgatspor, Türkiye Espor Futbol Akademi 2. Liginde mücadele ediyor. Kadir Alayoğlu'nun kuruculuğunu üstlendiği , Bacar Automotive ve Asist Analiz’in sponsor olduğu organizasyon bu sene Fifa21'in Pro Clubs modunda oynandı. 11'e 11 oynanan her kullanıcı bir oyuncuyu kontrol ettiği müsabakalar AsistGaming'in youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. Akademi Liglerinde Hekimoğlu Trabzonspor, Elazığspor, Bucaspor gibi takımlar yer alıyor. Türkiye Espor Liginde ise Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi Espor kulüpleri kıyasıya mücadele ediyor. Tef Akademi 2. Liginde mücadele eden Yozgatspor bu sene ilk kez katılmış olduğu ligi 7. sırada bitirdi. İlk iki takımın bir üst lige yükseldiği 2. ligde, 3, 4, 5 ve 6’ıncı takımlar bir üst lig için Play-Off müsabakası oynadı. Yozgatspor espor ligi 56 puanla bitirerek Play-Ofları 3 puan ile kaçırdı. Kulübün isim hakları Kazım Arslan tarafından Ahmet Oğuz Esmek'e verilirken, takım kaptanı ise Kubilay Mavili oldu. Takımın önde gelen isimleri Furkan Silahlı, Ömer Serdar Yiğit, Rıza Ergörün, Selçuk Öztürk, Emre Uysal ve Hüseyin Tolga Kurt lig maçlarının tamanında ilk 11 de oynadı. Organizasyon Facebook üzerinden Virtual Pro Gaming Turkey sayfasından yönetiliyor ve toplamda 4 Ligden oluşan akademi liginde 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig beyaz grup ve 3. Lig kırmızı gruplar yer alıyor. Her ligde 18 takım mücadele ederken, müsabakalar pazar günleri 23.00 ve 23.30’da oynanıyor.