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Yozgatspor eski teknik direktörüne TFF’den ziyaret

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor’un 1998-1999 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan İlyas Tüfekçi’yi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri Hamit Altıntop ve Kadir Kardaş ziyaret etti.

22 Ekim 2021 Cuma 00:48
Yozgatspor eski teknik direktörüne TFF’den ziyaret

1998-1999 sezonunda ikinci ligde Yozgatspor ile şampiyonluk yaşayan anca Play-Off’larda Süper Lige yükselemeyen teknik direktör İlyas Tüfekçi uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele ediyor. Yıllarca Galatasaray’a ve Türk Milli Takımına hizmet eden Türk Futbolunun önde gelen isimlerinden olan İlyas Tüfekçi’nin bu zor zamanlarında TFF Yöneticileri moral vermek adına Tüfekçi’yi ziyaret edip isminin yazılı olduğu milli takım formasını hediye ettiler. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş, uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele eden eski milli futbolcu ve Milli Takımlarda Antrenörlük yapan İlyas Tüfekçi'ye moral ziyaretinde bulundu. İlyas Tüfekçi'nin evinde gerçekleşen ziyarette Altıntop ve Kardaş tarafından Tüfekçi'ye isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim edildi. İlyas Tüfekçi ve kızı İlkin Tüfekçi ziyaretten dolayı TFF heyetine teşekkür etti.

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