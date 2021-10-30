Yozgatspor DSi’yi gözüne kestirdi

Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, ligin ilk haftasının yarın Ankara DSİspor ile oynayacakları müsabakayla başlayacağını hatırlattı. Lige galibiyet ile başlamak istediklerinin altını çizen Dündar, ‘’Sezonu en erken açan kulüplerden bir tanesiyiz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve birçok hazırlık müsabakası oynadık. Gençler ile tecrübeli oyuncuların harmanlayarak iyi bir takı kurduk. Oynadığımız hazırlık müsabakaları sayesinde de takımımızın uyum sorununu büyük ölçüde çözdük. Yarın ligin ilk haftasında Ankara DSİspor’un konuğu olacağız. İki takım açısından da zor geçecek olan müsabakayı kazanmak istiyoruz. Lige iyi bir başlangıç yaparsak devamının de geleceğini düşünüyorum’’ dedi.