Yozgatspor DSİ’ye bileniyor

Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, Pazar günü Bozok Stadında Ankara DSİspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Pazar gününe kadar iyi bir çalışma yapacaklarını dile getiren Özkan, ‘’Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile takımımız çok daha güçlü oldu. Hafta sonu oynadığımız hazırlık müsabakasında da oyuncularımın son durumlarını görme fırsatı buldum. İyi bir performans sergileyen takımımın, Ankara DSİspor ile oynayacağımız müsabakada da ay performansı sergileyeceğine inanıyorum. İyi bir ekip olduk ve ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlayıp kalan haftalarda da bunu seri haline getirmek istiyoruz. Hedefimiz bulunduğumuz grubu zirvede tamamlayarak Üçüncü Ligi yükselme Play-Off müsabakalarına katılmak. Bunu başaracağımıza da inancım tam’’ dedi.