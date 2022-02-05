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Yozgatspor DSispor’u konuk edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın Ankara DSİspor ile Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da karşı karşıya gelecek.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:59
Yozgatspor DSispor’u konuk edecek

Ligin ilk yarısında deplasmanda Ankara DSİspor’u 1-0 mağlup etmeyi başaran kırmızı siyahlı ekip, yarın taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibinden rövanşı da almak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, yarın ligin güçlü ekiplerinden biri olan Ankara DSİspor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasına galibiyet ile başlamayı amaçladıklarını dile getiren Özkan, ‘’Ligin ilk yarısında rakibimizi deplasmanda yenmiştik, yarın da rakibimizi kendi sahamızda yenmeyi amaçlıyoruz. Devre arası kamp çalışmalarımız kapsamında aramıza 5 tane yeni oyuncuyu katarak kadromuzu güçlendirdik. Oynadığımız hazırlık müsabakalarında da oyuncularımın son durumlarını görme fırsatı buldum ve hepsinin performansından da memnunum. Yarın taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak rakibimizi yenmek ve ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlayarak moral bulmak istiyoruz. Ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarımız bizim için final niteliğinde olacak. Bulunduğumuz gurubu lider olarak bitirmek istiyorsak bütün müsabakalarımızı kazanmak zorundayız’’ dedi. 

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