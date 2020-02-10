YOZGATSPOR DONDU KALDI

Kırmızı siyahlılar eksi 8 derecede oynanan karşılaşmada, rakibinin her iki yarıda attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-0 yenik ve puansız ayrılan taraf oldu. Saha zeminin bazı bölümlerinin karlı aynı zamanda da yer yer bulzalna olmasına nedeniyle her iki takımın futbolcuları da ayakta durmakta zorlandı, pas hatası yaptı. Maçın ilk dakikasında Oktay’ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. Maçın 3’üncü dakikasında Nevşehir, sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına yapılan ortaya Muhammed Emin kafa ile dokundu, top üsten auta çıktı. 19’uncu dakikada gelişen atakta Muhammed Emin’in sert şutu ağlarla buluşunca, ev sahibi Nevşehir Belediyespor 1-0 öne geçti.Maçın 44’üüncü dakikasında gelişen atakta topla buluşan futbolcu, yerden düzgün vurdu, top ağlarla buluştu. Ancak, yardımcı hakemin uyarısıyla maçın hakemi ofsayt kararı ile golü geçersiz saydı. Maçın ilk 45 dakikası 1-0 Nevşehir Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında Nevşehir Belediyespor, üst üste Yozgatspor ceza sahası içerisinde karambol yarattı. Ancak, kırmızı siyahlı ekibin defansı gole izin vermedi. 55’inci dakikada gelişen atakta topla buluşan Beytullah’ın sert şutu yandan az farkla auta çıktı. 70’inci dakikada gelişen atakta Nevşehir Belediyespor Emre’nin düzgün vuruşunda topu ağlarla buluşturarak, skoru 2-0’a taşıdı. Maçın 75'inci dakikasında Yozgatspor defansının geriye bıraktığı topu ceza sahası içerisinde kaleci eliyle tutunca maçın hakemi çift vuruş verdi. Vuruştu kullanan Nevşehir Belediyespor, topu üsten auta gönderdi. 81’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Samet Göker’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Mehmet Ali Can’ın kafa şutu Nevşehir Belediyespor kalecisinde kaldı. 84’üncü dakikada Savaş Yıkılmaz’ın arası pasında topla buluşan Alper kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş ile meşin yuvarlağı auta gönderdi, takımını mutlak golden etti. 87’inci dakikada sağ kanattan gelişen Nevşehir Belediyespor atağında Onur’un ceza sahasına gönderdiği topa kimse dokunamayınca Nevşehir Belediyespor mutlak golden oldu. 90’ıncı dakikada Yozgatspor atağında Furkan Demir’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Nevşehir Belediyespor kalecisi kornere çeldi. Maçta tarafların çabaları başka gol getirmeyince maç 2-0 Nevşehir Belediyespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.