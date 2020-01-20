YOZGATSPOR DiRENEMEDi

Müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Kelkit Belediyespor oldu. 2’inci dakikada Hüseyin Teker’in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Alparslan Fidan’ın kafa şutu Göksal’da kaldı. 3’üncü dakikada gelişen Kelkit Belediyespor atağında Hüseyin Teker’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Göksal güçlükle kornere çeldi. 4’üncü dakikada Okan Özdilek’in ceza sahasına gönderdiği top Kelkit defansından döndü dönen topu Hamdi Tayfun tamamladı, şutunda top farklı şekilde auta çıktı. 22’inci dakikada Hamdi Tayfun’un serbest vuruştan Kelkit Belediyespor ceza sahasına gönderdiği top defansı aştı Can Demir’in kafa şutu üst direğe çarparak auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca iki takımda soyunma odasına 0-0’lık skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan tarafı ev sahibi ekip Yozgatspor oldu. 49’uncu dakikada Yozgatspor atağında topla ceza sahasına giren Beytullah’ın vuruşunda meşin yuvarlak Kelkit Belediyespor kalecisinde kaldı. 53’üncü dakikada gelişen Yozgatspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Şahan’ın sert şutunu kaleci güçlükle bloke etti. 55’inci dakikada gelişen Kelkit Belediyespor kontra atağında Ensar’ın ara pasında topla buluşan Enes Ocak kaleci Göksal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda zoru başardı ve topu farklı şekilde auta gönderdi, takımını mutlak golden etti. 66’ıncı dakikada sağdan ceza sahasına gönderilen topla buluşan Enes’in şutu filelerle buluştu 1-0. 74’üncü dakikada Enes sol kanattan aldığı topla ceza sahasına girdi, kale önüne gönderdiği topta kimse dokunamayınca Kelkit Belediyespor mutlak golden oldu. 76’ıncı dakikada ceza sahası dışından Uğur Erdoğan’ın sert şutu Kelkit Belediyespor kalecisinde kaldı. 78’inci dakikada ceza sahası içinde Uğur Erdoğan’ın aşırtma şutu üst ağlarda kaldı. 81’inci dakikada Abdulsamet’in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa rövanşta ile vuran Beytullah’ın şutu kalecide kaldı. 88’inci dakikada Uğur Erdoğan’ın pasında topla buluşan Oğuzhan’ın şutu üsten az farkla auta çıktı. 90’ıncı dakikada gelişen Yozgatspor atağında topla buluşan Oğuzhan’ın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 90+2’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Uğur Erdoğan’ın sağ çaprazdan sert şutu direğin dibinde auta çıktı. Müsabakada başka gol olmayınca konuk ekip Kelkit Belediyespor attığı tek golle 3 puanın sahibi olurken rakibi Yozgatspor’u ise ateş hattına geriletti.