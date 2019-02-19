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Yozgatspor dinleniyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Perşembe gününde başlayıp yoğun bir şekilde sürdükleri çalışmalara bir günlük ara verdi.

Yozgatspor dinleniyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Perşembe gününde başlayıp yoğun bir şekilde sürdükleri çalışmalara bir günlük ara verdi.

19 Şubat 2019 Salı 07:00
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Yozgatspor dinleniyor

Haftayı maç yapmadan bay geçirdiği için Perşembe günü toplanan kırmızı siyahlı ekip, yoğun bir şekilde antrenmanlarını sürdürdü. Dünü dinlenerek geçiren Yozgatsporlu oyuncular bugün kaldıkları yerden Ünyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklar. Kırmızı siyahlılar, Amasya deplasmanından sonra fikstür gereği haftayı bay geçmesinin avantajını kullanarak, eksikliklerini giderdi, yeni transferlerin takıma uyumlarını sağladı. Yozgatspor, pazar günü yakın takipçisi Ünyespor ile oynayacağı maçı kazanarak, kalan haftalarda rahat maçlar çıkartabilmenin hesabını yapıyor. Kırmızı siyahlılar ilk çalışmasını bugün kendi tesislerinde yapacak. 

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