Yozgatspor dinleniyor

Amasyaspor ile oynanan müsabaka sonrasında izin kullanan ve Perşembe günü toplanarak hazırlıklarına başlayan Yozgatsporlu oyuncular fikstür gereği bu haftayı maç yapmadan geçirecek. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, önümüzdeki hafta sonu Ünyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak hem şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerini geride bırakmak hem de kötü gidişata dur demek istiyor.