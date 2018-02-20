Yozgatspor dinleniyor

Talasgücü Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk iddialarını mucizelere bırakan Yozgatsporlu oyunculara bu müsabaka sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından bir günlük izin verildi.

İzin süresi bugün tamamlanan oyuncular kendi tesislerinde toplanarak lider Nevşehirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.