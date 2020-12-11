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Yozgatspor dinleniyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bu hafta sonunu müsabakada oynamadan dinlenerek geçirecek.

11 Aralık 2020 Cuma 00:03
Yozgatspor dinleniyor

Perşembe günü Nazilli Belediyespor ile oynaması gereken müsabaka Nazilli Belediyespor oyuncularının bir çoğunda Covit-19 virüsüne rastlanılmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Ara vermeden 20 Aralık Pazar günü Yozgat Bozok Stadında Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde yoğun bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. 

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Yozgatspor Dinleniyor
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