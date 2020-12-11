Yozgatspor dinleniyor

Perşembe günü Nazilli Belediyespor ile oynaması gereken müsabaka Nazilli Belediyespor oyuncularının bir çoğunda Covit-19 virüsüne rastlanılmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Ara vermeden 20 Aralık Pazar günü Yozgat Bozok Stadında Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde yoğun bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor.