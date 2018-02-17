Yozgatspor dinlenecek

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’inde lider Yozgatspor Çamlıkspor’un ligden çekilmesinden dolayı haftayı dinlenerek geçirirken, en yakın takipçisi Yemenoğlu Bozokspor, deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor ile karşı karşıya gelirken, Sorgun Gençlikspor ise Boğazlıyan Şekerspor ile karşılaşacak.

Boğazlıyan Şekerspor – Sorgun Gençlikspor

Boğazlıyan Sağlıkspor – Yemenoğlu Bozokspor