Yozgatspor dinlenecek

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’inde lider Yozgatspor Çamlıkspor’un ligden çekilmesinden dolayı haftayı dinlenerek geçirirken, en yakın takipçisi Yemenoğlu Bozokspor, deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor ile karşı karşıya gelirken, Sorgun Gençlikspor ise Boğazlıyan Şekerspor ile karşılaşacak.
Boğazlıyan Şekerspor – Sorgun Gençlikspor
Boğazlıyan Sağlıkspor – Yemenoğlu Bozokspor
17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
24 Okunma
YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’inde lider Yozgatspor Çamlıkspor’un ligden çekilmesinden dolayı haftayı dinlenerek geçirirken, en yakın takipçisi Yemenoğlu Bozokspor, deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor ile karşı karşıya gelirken, Sorgun Gençlikspor ise Boğazlıyan Şekerspor ile karşılaşacak.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol