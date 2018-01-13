Yozgatspor dinlendi

Antalya kampı sonrasında hafta başında Yozgat’ta toplanarak Kadirli Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yoğun bir şekilde başlayan kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör Aydın Yavuz, dün yapacağı antrenmanı iptal ederek oyuncularının dinlenmesini istedi.

Bu gün yeniden çalışmalara başlayacak olan kırmızı siyahlı ekip, Pazartesi günü oynayacağı Kadirli Demirspor müsabakasının son hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayıp kampa girecek.