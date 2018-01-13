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Yozgatspor dinlendi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor dünü dinlenerek geçirdi.

Yozgatspor dinlendi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor dünü dinlenerek geçirdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgatspor dinlendi

Antalya kampı sonrasında hafta başında Yozgat’ta toplanarak Kadirli Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yoğun bir şekilde başlayan kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör Aydın Yavuz, dün yapacağı antrenmanı iptal ederek oyuncularının dinlenmesini istedi.
Bu gün yeniden çalışmalara başlayacak olan kırmızı siyahlı ekip, Pazartesi günü oynayacağı Kadirli Demirspor müsabakasının son hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayıp kampa girecek.

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