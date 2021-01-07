YOZGATSPOR DiBE DEMiR ATTI

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ligin ilk yarısının son haftasında konuk ettiği Karaman Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu. Aldığı bu mağlubiyet ile adeta ligin dibine demir atan kırmızı siyahlı ekip, ligin ilk devresini 12 puan ile son sırada tamamladı. Bozok stadında oynanan müsabakanın ilk yarısı ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçildi. 31’inci dakikada Yozgatspor Baran Berkay Karpuz ile atağı çıkarken, Karaman Belediyespor yarı alanında Baran Berkay Karpuz topu Hamit Kurt’a kaptırdı. Bu oyuncu Yozgatspor defansını çalımlayarak ceza sahası içerisinde müsait durumda bekleyen Ali Sinan Gayla’ya pasını çıkardı. Topla buluşan Ali Sinan Gayla düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı Yozgatspor ağlarına gönderdi: 1-0. Golden sonra Yozgatspor beraberlik için Karaman Belediyespor kalesine yüklendi. 34’üncü dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Baran Berkay Karpuz’un ara basında topla buluşan Arif Bostancı, ceza sahasına girdi, Karaman Belediyespor kalecisini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye bırakarak skora eşitliği getirdi. 1-1. Yozgatspor attığı golün sevincini yaşayamadan kalesinde ikinci golü gördü. 35’inci dakikada gelişen Karaman Belediyespor atağında Serdar’ın pasında topla buluşan İsmet Yazgan sert vurdu, kaleci Göksal’ı geçen top önce üst direğe, ardından yere çarpan top tekrar üst direğe çarparak gol çizgisinden oyun alınana geri döndü. Yan hakem orta yuvarlağa koşunca müsabaka hakemi de golü verdi ve konuk ekip Karaman Belediyespor 2-1 öne geçti. Golden sonra hakeme itiraz eden Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, kırmıza kart görerek oyun dışında kaldı. 44’üncü dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest atışı Mehmet Fırat kullandı. Bu oyuncunun direk kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı. Müsabakanın ilk yarısın başka gol olmayınca iki takımda soyunma odasına 2-1’lik skor ile girdi. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf konuk ekip Karaman Belediyespor oldu. 59’uncu dakikada gelişen Karaman Belediyespor kontra atağında Yozgatspor ceza alanı çevresinde topla buluşan Hamit Kurt’un sert şutu direkten döndü, dönem topla buluşan Yunus Teke önce meşin yuvarlağı düzeltti ardından sert vurdu top bir kez daha direkten döndü, dönen tola buluşan Hamit Kurt’un şutu Yozgatspor kalecisi Göksal’da kaldı. 61’inci dakikada Mehmet Fırat kendi aldığı topla Karaman Belediyespor defansını çalımladı ceza sahası dışından sert şutu yandan az farkla auta çıktı. 68’inci dakikada Yozgtaspor kontra atağında Ali Kaan’ın sert şutu yandan az farkla auta çıktı. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor gibi kümede kalma mücadelesi veren Karaman Belediyespor 2-1’lik skor ile altın değerinde üç puanı hanesine yazdırırken, Yozgatspor’u da ligin dibinde yalnız bıraktı. Yozgatspor bu sezon ligde çıktığı 16 müsabakada 2 galibiyet 6 beraberlik 8’de mağlubiyet alan Yozgatspor, Tokatspor’un 4 puan gerisinde 17’inci sırada ilk devreyi tamamladı. Levent Gümüşdere, Mehmet Kağan Bilgin, Nurettin Taşkesen hakem üçlüsünün yönettiği müsabakaya Yozgatspor, Göksal Özkara, Semih Oğuz, Baran Berkay Karpuz, Ali Kaan Şahanbaz, Selim Öztürk, Ziya İstek, Uğurcan Gülay, Yiğitalp Kırcalı, Arif Bostancı, Mehmet Fırat Demir, Hamdi Tayfun Yılmaz ilk 11’i ile müsabakaya başladı. Konuk ekip Karaman Belediyespor ise Onur Bulut, Yunus Teke, Ahmet Ayhan, Onur Kara, Coşkun Kılıç, Emre Erol, Hamit Kurt, İsmet Yazgan, Ali Sinan Gayla, Serdar Birer, Ahmet Gökbayrak ilk 11’i ile oyuna başladı. Yozgatspor’da 8’inci dakikada Ziya İstek’in yerine Alaz Gökalp Süme, 62’inci dakikada Alaz Gökalp Süme’nin yerine Arif Bostancı, Hamdi Tayfun Yılmaz’ın yerine Beytullah Ersoy, 83’üncü dakikada Baran Berkay Karpuz’un yerine Hasan Gök oyuna dahil oldu. Karaman Belediyespor’da ise 54’üncü dakikada Ali Sinan Gayla’nın yerine Muzaffer İlhan, 73’üncü dakikada Ahmet Gökbayrak’ın yerine Burhan Coşkun, Serdar Birer’in yerine Ahmet Şen, 89’uncu dakikada ise Hamit Kurt’un yerine Akif Şahin oyuna dahil oldu. Yozgatspor’da 52’inci dakikada Hamdi Tayfun Yılmaz, 76 ve 90+7’inci dakikalarda İsmail Dinçer, 90+5’inci dakikada Ali Kaan Şahbaz sarı kart görürken, konuk ekip Karaman Belediyespor ise 62’inci dakikada Onur Kara, 90+2’inci dakikada ise Yunus Teke sarı kart gördü. Yozgatspor’da 90+7’inci dakikada İsmail Dinçer kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.