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Yozgatspor dert etmiyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ladik Belediyespor karşısında kaybettiği iki puanı dert etmiyor.

Yozgatspor dert etmiyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ladik Belediyespor karşısında kaybettiği iki puanı dert etmiyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:00
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Yozgatspor dert etmiyor

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Yozgatspor olarak ilk puan kaybını yaşadıklarını ancak bu puan kaybının telafisinin olduğunu söyledi. Önlerinde uzun bir lig maratonunun olduğunu dile getiren başarılı çalıştırıcı, ‘’Ladik Belediyespor deplasmanı çok zor bir deplasmandı. Müsabakanın kolay olmayacağını tahmin etmiştik. Ladik takımı bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi, bu kadar güçlü bir takımda deplasmanda bir puan almak ta iyidir. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu müsabakanın telafisi mümkün. Ladik Belediyespor maçı geride kaldı ve biz şuanda Pazar günü konuk edeceğimiz Turhalspor müsabakasına odaklandık. Taraftarımızın da desteği ile bu müsabakadan 3 puan ile ayrılıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz’’ dedi. 

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