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Yozgatspor Darıca’yı gözüne kestirdi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın Darıca Gençlerbirliği takımı ile Bozok Stadında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:35
Yozgatspor Darıca’yı gözüne kestirdi

Yaklaşık 15 gündür dinlenen kırmızı siyahlı ekip yarın güçlü rakibini yenerek ligde ilk defa üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, yarın Darıca Gençlerbirliği takımı ile çok zor bir müsabakaya oynayacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek istediklerini ve ligde bir seri yakalamayı hedeflediklerini dile getiren Tinel, ‘’Yarın Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. Ligde kötü günleri geride bıraktık ve artık emin adımlarla bulunduğumuz yerden hızlı kurtulmak istiyoruz. Bu hafta Darıca Gençlerbirliği takımı yenip, sonra da devre arasına kadar kalan 3 müsabakamızdan da en az 7 puan almayı amaçlıyoruz’’ dedi. 

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Yozgatspor Darıca’yı Gözüne Kestirdi
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