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Yozgatspor Darıca’ya yöneldi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Pazar günü Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde sürdürüyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:17
Yozgatspor Darıca’ya yöneldi

Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, oyuncularına dinlenmeleri için izin verdiğini ve üç günlük izinin ardından hafta sonu toplanarak Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Kendilerine yeni bir beyaz sayfa açtıklarını ve bundan sonra çok daha iyi noktalara geleceklerine inandığını dile getiren Tinel, ‘’ Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve kendi evimizdeki müsabakayı kazanarak çıkışımızı sürdüreceğiz. Camia olarak buna inandık, ben oyuncularıma güveniyorum ve bundan sonra sürekli üstüne koyan ve üst sıralara tırmanan bir Yozgatspor’u izleteceğiz’’ dedi. 

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