Yozgatspor Darıca’ya yöneldi

Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, oyuncularına dinlenmeleri için izin verdiğini ve üç günlük izinin ardından hafta sonu toplanarak Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Kendilerine yeni bir beyaz sayfa açtıklarını ve bundan sonra çok daha iyi noktalara geleceklerine inandığını dile getiren Tinel, ‘’ Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve kendi evimizdeki müsabakayı kazanarak çıkışımızı sürdüreceğiz. Camia olarak buna inandık, ben oyuncularıma güveniyorum ve bundan sonra sürekli üstüne koyan ve üst sıralara tırmanan bir Yozgatspor’u izleteceğiz’’ dedi.