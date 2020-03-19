Yozgatspor Darıca’ya bileniyor

Haftayı galibiyet ile kapatmak isteyen kırmızı siyahlı ekip Pazar gününe kadar çok iyi çalışıp üç puanı almanın hesaplarını yapıyor. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, Pazar günü Darıca Gençlerbirliği ile çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Sahadan mutlak suretle galibiyet ile ayrılmak istediklerini dile getiren Çıldır, ‘’Seyircimizden yoksun bir şekilde çıkacağımız müsabakadan üç puan ile ayrılmak istiyoruz. Korona Virüsü tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği ülkemizdeki bütün spor müsabakaları seyircisiz oynanıyor. Bu hafta da Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacağımız müsabaka da seyircisiz olacak. Seyircimizin olmaması bizim için bir dezavantaj ama hiçbir mazeretin arkasına sığınacak durumda değiliz. Pazar günü her şeye rağmen sahaya çıkacağız ve Allah’ın izniyle zorlu müsabakadan üç puan ile ayrılan taraf biz olacağız’’ dedi.