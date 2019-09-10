YOZGATSPOR'DAN KAMPANYA Primler taraftardan olsun

Yozgatspor yönetimi tarafından Facebook hesabından yapılan açıklamada, ‘’Yozgatspor ve Yozgat sevdalılarına çağrı. Tüm olumsuzluklara rağmen güzel bir takım olduk ve daha da güzel neticeler alacağız İnşallah! Bu hafta biri kupa biri de lig olmak üzere iki önemli maçımız daha var. Takım görevini yapıyor. Şimdi sıra sizde, istiyoruz ki Altındağ ve Karacabey maçlarının primleri de sizden olsun. Kulübün resmi hesabına 20, 66 veya 100 lira yada daha fazla yatırarak bu çağrımıza olumlu cevap vereceğinize, maddi destek olacağınıza inanıyoruz. Yada sayfamızın başında ilan ettiğimiz üzere 1 forma alarak maddi katkıda bulunabileceğinizi düşünüyoruz. Yarın değil bugün destek zamanı ve bu takım Yozgat sevdalıları ile daha da güzel işler yapacak’’ denildi.