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Yozgatspor daha iyi olacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor, Bozok Stadı Dış sahasında Develispor ile oynadığı hazırlık müsabakasını 1-0 kaybetti.

22 Ekim 2021 Cuma 00:44
Yozgatspor daha iyi olacak

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde sürdüren kırmızı siyahlı ekip dün Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Develispor ile oynadığı müsabakayı da kaybetti. Oyuna kötü başlayan kırmızı siyahlı ekip daha sonraki dakikalarda toparlansa da güçlü rakibine yenilmekten kurtulamadı. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, oynadıkları hazırlık müsabakalarının lig için ölçü olmadığını takımının eksiklerinin ne olduğunu bildiğini ve giderilmesi için de gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Tecrübeli oyuncular ile genç oyuncuları bir araya getirerek bir kadro kurduklarını bu nedenle de takım içerisinde uyum sorunu olduğunu dile getiren Dündar, bu uyum sorununu aşmak için de sık sık hazırlık müsabakaları oynadıklarını vurguladı. Cumartesi günü de bir hazırlık müsabakası oynayacaklarını hatırlatan Dündar, takımının her geçen gün daha da iyiye gittiğini ligin ilk haftasında çok daha farklı bir Yozgatspor izleteceklerini sözlerine ekledi. 

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