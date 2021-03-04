YOZGATSPOR'DA VEDA BUSESi!

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, konuk ettiği İskenderunspor’a 4-0 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada İskenderunspor karşısında hiçbir varlık gösteremeyen rakibinin üstünlüğünü kabul eden kırmızı siyahlı ekip sahadan 4-0 mağlubiyet ile ayrıldı. 11’inci dakikada gelişen İskenderunspor kontra atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Uğur topa sert vurdu kaleci son anda topu kornere çeldi. 21’inci dakikada Yozgatspor atağında İskenderunspor defansı son anda topu kornere çeldi, kullanılan korner atışında Akın topu kafayla kaleye gönderdi İskenderunspor kalecisi son anda topu uzaklaştırdı. 26’ıncı dakikada İskenderunspor’dan Uğur müsait pozisyonda kaleye gönderdiği topu Yozgatspor kalecisi kontrol etti. 35’inci dakikada Yozgatspor’un geliştirdiği kontra atakta Yunus Emre topla ceza sahasına girdi kaleye gönderdiği top üsten az farkla auta çıktı. 38’inci dakikada gelişen İskenderunspor atağında Uğur ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi 1-0. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip İskenderunspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 48’inci dakikada sol taraftan gelişen Yozgatspor atağında Tayfun Bebek topla buluştu ceza sahasına girdiği anda şutunu attı kaleci son anda kornere çeldi. 52’inci dakikada İskenderunspor sol kanattan geliştirdi atakta Ömer Turan ceza sahasına hareketlenen Uğur’u gördü Uğur'un şutu üst filelerde kaldı. 58’inci dakikada sol kanattan gelişen İskenderunspor atağında ceza sahasına ortaladığı topa dokundu Uğur’un şutu filelerle buluştu 2-0. 60’ıncı dakikada Yozgatspor atağında sağ kanatta topla buluşan Emir ceza sahasına girdi altı pas üzerinde çıkardı pasını İskenderun defansı son anda uzaklaşırdı. 62’inci dakikada İskenderunspor kontra atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Uğur düzgün bir vuruşla kendinin ve takımının üçüncü golünü attı: 2-0. 65’inci dakikada bu kez Nurettin ceza sahasında topla buluştu attığı şut üstten auta çıktı. 67’inci dakikada Yozgatspor adına kazanılan serbest atışı sağ kanattan Yunus Emre kullandı altıpas üzerinde bulunan Emir önüne düşen topa dokunamayınca Yozgatspor bir mutlak golden oldu. 77'inci dakikada Yozgatspor sağ kanattan Arif Bostancı ile geliştirdiği atakta ceza sahası içerisine gönderilen topa Tayfun Bebek dokunamayınca kırmızısiyahlı ekip mutlak bir golden daha oldu. 81’inci dakikada Yozgatspor ceza sahasına ortalanan topu Nurettin plase ile filelere gönderdi 4-0. Sorgun İlçe Stadında oynanan müsabakaya Yozgatspor, Yiğit Kafkasyalı, Semih Oğuz, İsmail Dinçer, Fatih Emircan, Yunus Emre Çabuker, Emir Akay, Murat Mercan, Tayfun Bebek, Uğurcan Gülay, Selim Öztürk, Akın Arıcan ilk 11’i ile sahaya çıktı. Konuk ekip İskenderunspor ise Ramazan Haklı, Kadir Bilimlier, Uğur Uğur, Mutlu İlengöz, Oğuzhan Erdoğan, Nureddin Ersoy, Yüksel Kayaalp, Abdurrahman Kuyucu, Fadıl Kocaoğlu, Recep Metin, Ömer Turan ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor’da 43’üncü dakikada Uğurcan Gülay’ın yerine Ali Kaan Şahbaz, 46’ıncı dakikada Murat Mercan’ın yerine Arif Bostancı, Semih Oğuz’un yerine Yiğitalp Kırcalı, 67’inci dakikada Selim Öztürk’ün yerine Cevatcan Ekici, Fatih Emircan’ın yerine ise Beytullah Ersoy oyuna girdi. İskenderunspor’da ise 58’inci dakikada Ömer Turan’ın yerine Burak Temir, 81’inci dakikada Yüksel Kayaalp’in yerine Mert Özdestici, Oğuzhan Erdoğan’ın yerine Muhammet Emin Yavaş, 86’ıncı dakikada Nurettin Ersoy’un yerine Serdar Yıldırım, Abdurrahman Kuyucu’nun yerine ise Bekir Ataş oyuna girdi. Yozgatspor’da İsmail Dinçer sarı kart gördü.