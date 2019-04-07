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YOZGATSPOR DA TAMAM

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor Turhalspor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 10-0 kazanarak şampiyonluğunu garantiledi.

YOZGATSPOR DA TAMAM

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor Turhalspor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 10-0 kazanarak şampiyonluğunu garantiledi.

07 Nisan 2019 Pazar 23:00
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YOZGATSPOR DA TAMAM

Müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayan Yozgatspor attığı gol kadarında kaçırarak tarihi farkı kaçırdı. Müsabakaya hızlı başlayan kırmızı siyahlı ekip 15’inci dakikada kaleci degajı kısa kullanınca Mehmet Şükrü topu önünde buldu, ceza sahasına girer girmez yerdin sert gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu ve kırmızı siyahlı ekibin ilk golünü kaydetti. Golden üç dakika sonra 18’inci dakikada bu sefer sahneye Sebahattin Genç çıktı sol kanattan aldığı topla ceza sahasına giren Sebahattin’in vuruşunda top Turhalspor defansına çarparak filelerle buluştu: 2-0. 33’üncü dakikada gelişen Yozgatspor atağında Hüseyin Çelik’in vuruşunda meşin yuvarlak üçüncü kez Turhalspor ağlarına gitti. 40’inci dakikada gol yağmurunun açılışın yapan Mehmet Şükrü bir kez daha meşin yuvarlağı rakip filelere göndererek müsabakanın ilk yarısının skorunu tayin etti: 4-0. Müsabakanın ikinci yarısında Yozgatspor gol yağmuruna devam etti. İkinci yarıya hızlı başlayan Yozgatspor 49’uncu dakikada Hüseyin Çelik’in attığı golle durumu 6-0’a taşıdı. 84’inci dakikada Esosa’nın kornerden ceza sahasına gönderdiği topa rakipleriyle birlikte yükselen Sebahattin, kafayla dokunarak, takımının 7’inci golünü kaydetti. 86’ıncı dakikada Esosa’nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hüseyin Çelik, düzgün bir vuruşla kendisinin üçüncü takımının 8’inci golünü kaydetti. 88’inci dakikada sağ kanattan gelişen atıkta Murat Kürüm’ün ara pasında topu önünde bulan Esosa, ceza sahasına girdi, karşı karşıya kaldığı kalecinin yanından topu ağlara bırakarak, skoru 9-0’a taşıdı. 89’uncu dakikada Murat Kürüm bu kez kendi yarı alanından taşıdığı topla ceza sahasına girer girmez yerden gönderdiği top ağlarla buluşunca skor 10-0’a yükseltti. Bu aynı zamanda maçında skoru oldu. Hüseyin Çelik attığı üç gol ile gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdüğü maçtan sonra, maçı izlemeye giden bir grup taraftarla kucaklaştı. Kırmızı siyahlılar aldığı bu galibiyetle bitime 2 hafta kala gruptan çıkmayı matekmatiksel olarak da garantiledi.  Yozgatspor, önümüzdeki hafta sonunda konuk edeceği Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın sonunda taraftarlarıyla birlikte grup şampiyonluğunu kutlayacak.Ligin son haftasında deplasmanda play-off maçının provasını yapacak.

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