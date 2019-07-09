Yozgatspor'da Kaya dönemi

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Yozgatspor yönetiminin yaptığı görüşme ve istişareler sonucunda Mehmet Kaya'da karar kıldığı öğrenildi. Kulüp Başkanı Kazım Arslan'ın Kaya ile yaptığı görüşme neticesinde iki tarafında anlaştığı belirtildi.

Birçok kulüpte şampiyonluklar yaşayan tecrübeli teknik direktör Mehmet Kaya'nın imza töreninin ardından görevine başlayacağı gelen bilgiler arasında.