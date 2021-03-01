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YOZGATSPOR'DA DURMAK YOK

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Çarşamba günü Sorgun ilçe stadında İskenderunspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya gözetiminde sürdürüyor.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:53
YOZGATSPOR'DA DURMAK YOK

Bozok Stadı dış sahasında yoğun bir şekilde çalışan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce İskenderunspor karşısında üç puan almak. Yozgatspor Antrenörü Hasan Sarıkaya, çok zor geçeceğini bildikleri Mardin Fosfatspor karşısında ligin ikinci yarısındaki ilk puanlarını aldıklarını söyledi. Takımın hem moral hem de bir çıkış yakalaması adına Mardin Fosfatspor karşısından alınan bir puanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Sarıkaya, ‘’Çarşamba günü kendi evimizde çok zor bir müsabakaya daha çıkacağız. Ligin ikinci yarısında aldığımız bu puanın devamını getirmek için İskenderunspor ile oynayacağımız müsabaka çok önemli. Güçlü rakibimizi yenerek çıkışımızı sürdürmek ve bu ligde tutunabilmek için bir seri yakalamayı amaçlıyoruz. Önümüzde 10 tane final müsabakası bulunuyor ve bu final müsabakalarının hepsini kazanacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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YOZGATSPORDA DURMAK YOK
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