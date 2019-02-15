Yozgatspor'da Baş’ın acı günü

Bir süredir hastanede tedavi gören teknik direktör İbrahim Baş’ın annesi Havva Baş 86 Yaşında Manisa’da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Teknik direktör İbrahim Baş’ta Manisa’ya gitti. Merhume Havva Baş’ın cenazesi bugün kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Bizde İleri Gazetesi olarak Merhumeye Allah’tan rahmet Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş’a ve yakınlarına başsağlığı dileriz.