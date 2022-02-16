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Yozgatspor Cuma toplanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bu haftayı maç yapmadan geçireceği için Cuma gününe kadar izin kullanacak.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:55
Yozgatspor Cuma toplanıyor

Ligin ikinci yarısında çıktığı ilk iki müsabakasını kazanarak zirve yarışında önemli puanlar alan kırmızı siyahlı ekip bu haftayı fikstür gereği maç yapmadan geçirecek. Deplasmanda Çayıralan Esnafspor ile oynanan ve kırmızı siyahlı ekibin 2-0’lık galibiyeti ile tamamlanan müsabaka sonrasında teknik direktör Polat Özkan oyuncularına 5 gün izin verdi. İzin süreleri Cuma günü tamamlanacak olan Yozgatsporlu oyuncular kendi tesislerinde toplanarak Yeşil Kamanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak. 

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