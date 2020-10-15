YOZGATSPOR ÇOK MUTLU

Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Çarşambaspor ile deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası Birinci Tur müsabakasında karşı karşıya geldiklerini söyledi. İki takım içinde zor geçen müsabakadan galibiyet ile ayrılıp bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını dile getiren Tinel, ‘’Bu galibiyet bize ilaç gibi geldi. Ligde üst üste yaşadığımız puan kayıplarının ardından alınan bu galibiyet moral bulmamıza neden oldu. Çarşambaspor ile oynadığımız müsabakanın ilk yarısında rakibimiz biraz daha üstün oynayan taraf oldu. Güçlü rakibimizin ataklarını genç kalecimizin de başarılı kurtarışları ile bertaraf etmeyi başardık. Müsabakanın ikinci yarısında ise takımımız toparlandı ve gol için Çarşambaspor kalesine yüklendi. Bir duran toptan golü bulduk. Golden sonra rakip defansı ileriye çıktı ve kontra ataklar ile gol aramaya çalıştık. Skoru iki hatta üçe kadar çıkarabilirdik ama olmadı. Zorlu müsabakadan galibiyet ile bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Artık bu müsabaka geride kaldı ve Cumartesi günü Kahtaspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Kupa müsabakasında yakaladığımız moral ile Kahtaspor müsabakasına çıkacağız ve bu zorlu maçı da kazanarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.