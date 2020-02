YOZGATSPOR ÇILDIRDI

Daha önce atak oymaktan kaçınan, oyunu her zaman kendi yarı alanında kabul eden Yozgatspor Cemal Çıldır ile birlikte yeni bir kimliğe kavuştu. Bu sezon ilk defa atak bir oyun sergileyip, sürekli gol arayan taraf olan Yozgatspor, oynadığı futbol ile göz doldururken, taraftarları ile arasındaki buzları da eritti. Müsabakanın başından sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı, güçlü rakibi karşısında müsabakanın ilk yarısında bulduğu gol ile sahadan 1-0 galibiyet ile ayrıldı. Müsabakaya hızlı başlayan Yozgatspor, 2’inci dakikada konuk ekip Nazilli Belediyespor, kendi ceza alanında çıkarken, Yozgatsporlu oyuncular rakiplerine baskı yaptı, Ramazan Nazilli defansından kaptığı topu Cevatcan’a verdi, Cevatcan’ın şutu yan ağlarda kaldı. 4’üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa Mehmet Ali dokunamayınca Yozgatspor mutlak golden oldu. 31’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Uğur Erdoğan’ın ceza sahasına gönderdiği top Nazilli Belediyespor defansından sekti topla buluşan Beytullah’ın şutunu kaleci güçlükle bloke etti. 32’inci dakikada Beytullah’ın ceza sahası dışından şutunu Nazilli Belediyespor kalecisi güçlükle kornere çeldi. 38’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Tamer Arıcı’nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Beytullah’ın kafa şutu filelerle buluştu 1-0. Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Müsabakanın ikinci yarısında da Yozgatspor ataklarını sıklaştırarak devam etti. 48’inci dakikada Beytullah’ın şutunda top kaleciden döndü dönen topu Abdulsamet tamamladı top bir kez saha kaleciden döndü, dönen topu bu sefer Oğuzhan tamamladı, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı. 49’uncu dakikada Uğur Erdoğan kendi yarı alanından aldığı topla, çizgiye kadar indi yerden ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet Ali Can dokundu, kalecinin parmaklarının ucundan kaleye giden topu Nazilli Belediyespor defans oyuncuları gol çizgisi üzerinden kornere çeldi, Yozgatspor mutlak bir golden daha oldu. 54’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Cevatcan aldığı topla çizgiye kadar indi. Ceza sahasına gönderdiği top Nazilli Belediyespor kalecisinden sekti. Seken topa Mehmet Ali Can dokunamayınca Yozgatspor’u mutlak golden etti. 73’üncü dakikada rakibine sert faal yapan Oğuzhan Kandemir ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 80’inci dakikada gelişen Nazilli Belediyespor atağında sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Yunus Ünalı’ın kafa şutu üsten az farkla autta çıktı. Bu dakikadan sonra doldur boşaltlar ile Yozgatspor kalesine yüklenen konuk ekip Nazilli Belediyespor aradığı golü bulamayınca sahadan 1-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Yozgatspor uzun zamandan sonra ilk defa kendi sahasında galip gelirken, aldığı bu üç puan ile puanını 23’e çıkartırken, puan cetvelinde 16’ıncı sıraya yükseldi.