Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119140
ALTIN
305.672
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8838
EURO
6.6232

YOZGATSPOR ÇILDIRDI

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yeni teknik direktörü Cemal Çıldır gözetiminde kendi sahasında oynadığı ilk müsabakayı 1-0 kazanarak kötü gidişatına dur dedi.

YOZGATSPOR ÇILDIRDI

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yeni teknik direktörü Cemal Çıldır gözetiminde kendi sahasında oynadığı ilk müsabakayı 1-0 kazanarak kötü gidişatına dur dedi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:05
YOZGATSPOR ÇILDIRDI

Daha önce atak oymaktan kaçınan, oyunu her zaman kendi yarı alanında kabul eden Yozgatspor Cemal Çıldır ile birlikte yeni bir kimliğe kavuştu. Bu sezon ilk defa atak bir oyun sergileyip, sürekli gol arayan taraf olan Yozgatspor, oynadığı futbol ile göz doldururken, taraftarları ile arasındaki buzları da eritti. Müsabakanın başından sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı, güçlü rakibi karşısında müsabakanın ilk yarısında bulduğu gol ile sahadan 1-0 galibiyet ile ayrıldı. Müsabakaya hızlı başlayan Yozgatspor, 2’inci dakikada konuk ekip Nazilli Belediyespor, kendi ceza alanında çıkarken, Yozgatsporlu oyuncular rakiplerine baskı yaptı, Ramazan Nazilli defansından kaptığı topu Cevatcan’a verdi, Cevatcan’ın şutu yan ağlarda kaldı. 4’üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa Mehmet Ali dokunamayınca Yozgatspor mutlak golden oldu. 31’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Uğur Erdoğan’ın ceza sahasına gönderdiği top Nazilli Belediyespor defansından sekti topla buluşan Beytullah’ın şutunu kaleci güçlükle bloke etti. 32’inci dakikada Beytullah’ın ceza sahası dışından şutunu Nazilli Belediyespor kalecisi güçlükle kornere çeldi. 38’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Tamer Arıcı’nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Beytullah’ın kafa şutu filelerle buluştu 1-0. Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Müsabakanın ikinci yarısında da Yozgatspor ataklarını sıklaştırarak devam etti. 48’inci dakikada Beytullah’ın şutunda top kaleciden döndü dönen topu Abdulsamet tamamladı top bir kez saha kaleciden döndü, dönen topu bu sefer  Oğuzhan tamamladı, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı. 49’uncu dakikada Uğur Erdoğan kendi yarı alanından aldığı topla, çizgiye kadar indi yerden ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet Ali Can dokundu, kalecinin parmaklarının ucundan kaleye giden topu Nazilli Belediyespor defans oyuncuları gol çizgisi üzerinden kornere çeldi, Yozgatspor mutlak bir golden daha oldu. 54’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Cevatcan aldığı topla çizgiye kadar indi. Ceza sahasına gönderdiği top Nazilli Belediyespor kalecisinden sekti. Seken topa Mehmet Ali Can dokunamayınca Yozgatspor’u mutlak golden etti. 73’üncü dakikada rakibine sert faal yapan Oğuzhan Kandemir ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 80’inci dakikada gelişen Nazilli Belediyespor atağında sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Yunus Ünalı’ın kafa şutu üsten az farkla autta çıktı. Bu dakikadan sonra doldur boşaltlar ile Yozgatspor kalesine yüklenen konuk ekip Nazilli Belediyespor aradığı golü bulamayınca sahadan 1-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Yozgatspor uzun zamandan sonra ilk defa kendi sahasında galip gelirken, aldığı bu üç puan ile puanını 23’e çıkartırken, puan cetvelinde 16’ıncı sıraya yükseldi. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGATSPOR ÇILDIRDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun rahat nefes aldı
Sorgun rahat nefes aldı
Gençler için spor vakti
Gençler için spor vakti
Voleybolcular kendine geldi
Voleybolcular kendine geldi
Lig heyecanına kar engeli
Lig heyecanına kar engeli
Engelli Basketçiler dinleniyor
Engelli Basketçiler dinleniyor
Sorgun Belediye, galibiyete kilitlendi
Sorgun Belediye, galibiyete kilitlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim