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Yozgatspor çıkış arıyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Pazar günü deplasmanda Ağrı 1970spor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde sürdürüyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:37
Yozgatspor çıkış arıyor

Ligde kötü gidişatlarına dur demek isteyen kırmızı siyahlı ekip Ağrı deplasmanından üç puan ile dönmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, bir Yozgatlı olarak takımının şuanda bulunduğu noktanın kendilerini de çok üzdüğünü söyledi. Artık çıkış yakalamak istediklerini dile getiren Tinel, ‘’Bu hafta Ağrı 1970spor ile oynayacağımız müsabakada sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve güçlü rakibimizi yeneceğiz. Bu kötü gidişattan hepimiz rahatsızız ve takımımızın bulunduğu noktanın bize yakışmadığının bilincindeyiz. Artık bir çıkış yakalayarak bulunduğumuz noktadan hızla üst sıralara çıkmak istiyoruz. İnşallah Ağrı 1970spor ile oynayacağımız müsabaka bizim için yeni bir başlangıç olur ve bu zorlu deplasmanda üç puan ile döneriz’’ dedi.

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Yozgatspor çıkış Arıyor
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